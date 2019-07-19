事隔75年 德國向希特勒暗殺者致意

2019-07-19 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國暗殺納粹德國元首希特勒（Adolf Hitler）的「7月20日密謀案」即將邁入75週年，當年參與的暗殺者一直被誣陷為叛徒。德國總理梅克爾（Angela Merkel）20日將為相關的紀念活動發表談話，並向當年的暗殺者及其同謀致意。

根據《美聯社》報導，德意志國防軍軍官史陶芬堡（Von Stauffenberg）是「7月20日密謀案」的主要執行者之一。他參與國防軍內的抵抗組織、成為核心人物，密謀刺殺希特勒並把納粹黨趕出政府。

1944年7月20日當天，希特勒在東普魯士總部開會，史陶芬堡把裝有炸藥的公事包帶入會議廳，將它藏在會議桌下，試圖讓它更接近希特勒。然而在史陶芬堡以講電話為由離開現場後，公事包遭挪動，使爆炸威力減弱，希特勒僥倖逃過一劫，僅受輕傷。史陶芬堡政變失敗，他和同謀在隔天被擒，立即遭槍決。

史陶芬堡曾在自己的日記中寫下，「做這件事的人要明白，人民可能會說我們是叛徒，但如果不做，我們就是良知的叛徒」。暗殺行動後，許多人真的將「7月20日密謀案」的策動者視為叛徒。

德國抵抗運動紀念中心主任圖赫爾（Johannes Tuchel）表示，史陶芬堡是象徵性人物，自1941年希特勒入侵蘇聯後，他從納粹支持者，轉而成為最強烈的反對者。圖赫爾指出，當時德國軍隊內部的抵抗勢力非常小，僅約1000多人，而涉及720暗殺行動的只有200至300人，和德國軍方800萬的武裝人員成強烈對比。

梅克爾表示，那些在7月20日採取行動的人是榜樣，因為他們表明自己遵循良心，並在德國歷史的一部分留下印記，否則德國歷史就是由納粹主義所定義的。她認為唯有了解過去，才能共創美好的未來。至於現在的德國，不得不面對任何可能破壞民主的勢力或傾向，其中包括極右翼份子可能再度崛起。

這起暗殺行動，在2008年時由美國與德國合作拍成電影《行動代號:華爾奇麗亞》，由好萊塢明星湯姆·克魯斯飾演史陶芬堡上校。

在希特勒和其種族主義政治形態領導下，納粹政權屠殺了至少550萬包括猶太人和身心障礙者在內、被視為「劣等」或「不受歡迎」的少數族裔。另外，希特勒和納粹政權在戰爭期間，屠殺了近1930萬平民和戰俘。

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