反送中》香港民陣721遊行遭改終點 警方：有人將破壞安寧

2019-07-19 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線（簡稱民陣）日前發起721遊行，要求港府撤回「逃犯條例」修訂案（「送中條例」）、成立獨立調查委員會，今（19）日雖獲發「不反對通知書」，不過警方要求民陣把終點改為灣仔盧押道，因為當天「可能有人會破壞金鐘安寧」。

綜合港媒報導，香港民陣721的遊行，預計在21日下午3時從維園集合出發，前往終審法院。不過香港警方今日下午2時發下不反對通知書後，指網路上有人流傳在金鐘部署行動，顧慮到可能會影響公眾安全，因此要求把終點從遮打道改為灣仔盧押道莊士敦道交界，不得進入金鐘；遊行結束時間也從申請的晚上11時59分改為晚上9時，且主辦方到達終點後要「留在原地」。

民陣對警方的做法提出質疑，包括：為什麼拖到最後一刻發放不反對通知書？20日也有建制派的集會，是否做出同樣的限制？認為警方有刻意打壓民意、侵害集會自由之嫌；另外，香港警方稱，21日遊行當天只開放軒尼詩道西行3線和2條電車路，拒絕全面開放軒尼詩道西行6條行車線，召集人岑子杰對此感到詫異，因為此次遊行估計會有20萬人次，警方提出的限制將導致屆時難以疏散大量人潮。民陣已於稍晚向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，上訴委員會將在明（20）日上午10時30分審議。

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