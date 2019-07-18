帥暈！與台同聲反對中國打壓 布拉格市長批中：沒信用

2019-07-18 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）因為與台友好，加上公開反對布拉格市府與北京間的「一中條款」而觸怒中國，中國甚至反悔核准布拉格愛樂樂團（Prague Philharmonia，PKF）在中國的14場巡演。而賀吉普對此隨即表示，可以改到台灣演出，此言更引起中國不悅，而中國外交部發言人耿爽昨日（17日）更語帶威脅放話「不要再肆意破壞中捷關係大局，否則最終損害的將是布拉格自己的利益。」賀吉普今對此則重批，中國片面撕毀布拉格愛樂赴中演出的合約之行為，足以證明中國不是一個可信賴的合作夥伴。

根據臉書粉絲專頁「Tchaj-wan v Česku（台灣駐捷克代表處）」今日貼文指出，賀吉普今於臉書發文表示，中國應多關注的是如何實現過去對捷克承諾的投資，更重批，中國片面撕毀布拉格愛樂赴中演出的合約，足以證明中國不是一個可信賴的合作夥伴。

而對於布拉格刪除對北京姐妹市協定的「一中條款」，賀吉普表示，由於布拉格市政府希望與北京市建立的合作交流關係，是建立在城市間互惠的基礎上，而非以政治意圖為前提，然而中國對此強烈的反彈，只更加彰顯中國的政治意圖。

根據本報稍早報導，外交部發言人李憲章今日表示，布拉格市長與台灣的友誼使他支持台灣，並在必要時機、與適當場合替台灣發聲。李憲章強調，台灣和捷克共享民主、自由和人權等普世價值理念，也一致反對這種政治上的暴力和霸凌，如此共識是一種「價值聯盟」。

李憲章表示，希望未來持續強化與布拉格的結盟關係，也呼籲其他國際社會成員，充分了解中國在國際社會的霸權行為，進而發揮道德勇氣，一同捍衛民主自由價值。

中國外交部發言人耿爽昨日（17日）語帶威脅放話「不要再肆意破壞中捷關係大局，否則最終損害的將是布拉格自己的利益。」賀吉普對此則重批，中國片面撕毀布拉格愛樂赴中演出的合約之行為，足以證明中國不是一個可信賴的合作夥伴。（圖擷取自臉書＿Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）表示，中國應多關注的是如何實現過去對捷克承諾的投資，更重批，中國片面撕毀布拉格愛樂赴中演出的合約，足以證明中國不是一個可信賴的合作夥伴。賀吉普更直言，中國強烈的反彈，只更加彰顯中國的政治意圖。（圖擷取自臉書＿Tchaj-wan v Česku）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法