京都動畫縱火案》BBC網站粉絲募款3小時破400萬

2019-07-18 19:53

〔即時新聞/綜合報導〕日本知名動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室今(18日)遭人縱火,造成數十人死傷。此事震驚全球,甚至在《BBC》首頁飆升至第一關注新聞。不少難過的粉絲紛紛在推特上貼出他們最愛的作品,替京都動畫集氣加油,也有人發起「幫助京阿尼(京都動畫公司)」募款活動,短短三小時內就募得13萬美金(約新台幣400萬元)。

綜合日本媒體報導,京都動畫旗下位於京都市伏見區的工作室在當地時間今上午10時30分遭人縱火,一名41歲男子在建築物1樓潑灑疑似汽油的不明液體,隨後點燃,3層樓建築瞬間陷入火海,傳出起火時建築物內約有70名人員。據日本「讀賣新聞」報導,台灣時間晚上7點,已知25死、36傷,其中10人重傷,還有5人下落不明。

京都動畫成立於1981年,製作了包括「涼宮春日的憂鬱」、「k-on 輕音部」等多部知名動畫。事件傳出後震驚全球粉絲,相關新聞甚至登上《BBC》首頁第一關注。許多國外粉絲紛紛在推特上PO他們最愛的作品的圖片,替京都動畫公司加油打氣。

此外,一個名為「幫助京阿尼」的募款活動也已經啟動,在三小時內就募集了超過13萬美金(約新台幣400萬元),網紅、動畫配音員「ProZD」(SungWon Cho)也響應了這項活動,並在推特上發文表示,「我很震驚,居然有人可以為那些帶來快樂的人做出如此可怕的事情,這令人作嘔」。

i'm horrified to hear about Kyoto Animation, that someone could do something so horrible to people who have brought so much joy is absolutely sickening — SungWon Cho (@ProZD) July 18, 2019

粉絲在推特祝福:

Our hearts and thoughts are with Kyoto Animation ???? — Sentai ???? Filmworks (@SentaiFilmworks) July 18, 2019

We’d like to send our immediate condolences to those affected by the recent accident at Kyoto Animation Studio. We are truly saddened by this news... @kyoani — Honey's Anime (@honeysanimeEN) July 18, 2019

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk — Señor Juan (@juantwothreefoe) July 18, 2019

