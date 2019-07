噁！光腳操作飛機電視觸控螢幕 2天逾900萬人看過影片

2019-07-17 22:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國達美航空日前一名乘客在機上用光腳丫操作個人電視觸控螢幕,遭人錄影傳上推特,短短2天已獲超過900萬觀看次數,而網友們紛紛表示噁心,指出以後登機時記得要先替螢幕消毒。

紐約犯罪小說家柏克(Alafair Burke)代替友人,在推特上傳一名飛機乘客光腳操作個人電視的影片,引起網友熱烈討論。她說,當時自己不在現場,影片是由她的朋友所錄製,而友人表示,對方上下飛機時確實有穿鞋,「只是喜歡光腳挑影片。」

對此,許多網友留言表示崩潰,有人表示:「飛機上真的什麼都有」、「低級又沒水準」、「這是我在推特上見過最噁的事」、「以前坐頭等艙時,身邊的人都在看我瘋狂擦拭四周。這就是理由。呸」。

此外,還有網友貼出英國超級名模坎貝兒(Naomi Campbell)過去拍攝的影片,內容提到每次搭飛機都會戴口罩,並攜帶消毒濕紙巾擦拭座位周圍的區域,有人感慨:「這就是為什麼她要這麼做的原因。」

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd