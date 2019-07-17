噁！光腳操作飛機電視觸控螢幕 2天逾900萬人看過影片

2019-07-17 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空日前一名乘客在機上用光腳丫操作個人電視觸控螢幕，遭人錄影傳上推特，短短2天已獲超過900萬觀看次數，而網友們紛紛表示噁心，指出以後登機時記得要先替螢幕消毒。

紐約犯罪小說家柏克（Alafair Burke）代替友人，在推特上傳一名飛機乘客光腳操作個人電視的影片，引起網友熱烈討論。她說，當時自己不在現場，影片是由她的朋友所錄製，而友人表示，對方上下飛機時確實有穿鞋，「只是喜歡光腳挑影片。」

對此，許多網友留言表示崩潰，有人表示：「飛機上真的什麼都有」、「低級又沒水準」、「這是我在推特上見過最噁的事」、「以前坐頭等艙時，身邊的人都在看我瘋狂擦拭四周。這就是理由。呸」。

此外，還有網友貼出英國超級名模坎貝兒（Naomi Campbell）過去拍攝的影片，內容提到每次搭飛機都會戴口罩，並攜帶消毒濕紙巾擦拭座位周圍的區域，有人感慨：「這就是為什麼她要這麼做的原因。」

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd — Alafair Burke （@alafairburke） 2019年7月15日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法