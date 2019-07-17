反送中震撼中國內部 專家：習的地位仍然穩固

2019-07-17 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭讓中國的權威顯得失效，但專家分析，這並不會直接撼動到中國領導人習近平的地位。

《上報》刊出中國戰略分析智庫研究員鄧聿文的文章，他認為香港反送中抗爭震撼了中共內部，中國領導人習近平的權威失效。然而，這並不代表習的權威受到實質衝擊。

鄧聿文分析，中共黨內反對派對習敢怒不敢言，而且是分散的，很容易被分別擊破，從中共高層來看，他們是實用主義者，因為權力利益而反習，但這難以得到民間盟友，而且他們在維護中共統治上，與習的想法高度一致。

鄧聿文認為，香港問題還缺乏對習的批判武器，唯一可以援用的是鄧小平的論述，但鄧的論述分為一國兩制不變，以及北京干預的必要性，習則繼承了強硬的部分。鄧總結，這次反送中，習的政敵會看他笑話，但權力基礎不會動搖。

《CNN》則報導，先進國家對習近平的反對從去年開始快速蔓延，澳洲和加拿大感到被霸凌，鄰國則擔心被邊緣化，對德韓而言，中國像是迎面而來的火車，至於美國，長期是世界唯一強權，如今受到中國挑戰。從中國國內來看，對習也存在強烈反彈。

但報導指出，美中專家Victor Shih表示，黨內叛習的門檻仍然非常高，除非習近平犯下災難性的錯誤，危害到黨的運作。

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