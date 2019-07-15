反送中》探望負傷警 林鄭月娥：引發抗爭的事已不存在

2019-07-15 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，昨天（14日）沙田成為主要抗議區，逾10萬人上街遊行，晚上爆發警民衝突，有28名傷者住院，特首林鄭月娥今天（15日）下午前往醫院探望受傷警員。她表示，抗爭行動由港府修訂《逃犯條例》引起，她1個月前已宣布徹底停止有關工作，「引發抗爭的事情已不存在。」

綜合港媒報導，沙田商場昨天爆發警民衝突，造成28人受傷送醫，林鄭月娥和保安局長李家超在今天前往大埔那打素醫院探望受傷的其中3名警員。林鄭月娥說，感謝警員走到最前線維持治安，盡忠職守專業而且克制，並表示14日使用暴力的示威者是「暴徒」，稱會支持警隊、全面調查追究到底。

針對香港社會近期一連串抗爭行動，林鄭月娥表示，她在1個月前已宣布徹底停止有關工作，「引發抗爭的事情已不存在。」她說，上週二（9日）已回應其他相關訴求或不相關訴求，未必能完全滿足提出訴求的人士，但這不是她個人問題，當局考慮各方面因素，提出務實可行回應，盼得到社會諒解。

報導指出，目前香港示威者走上街頭，除了撤控示威者、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，以及實行雙普選的5大訴求外，此次更加入「反DQ」，意即反對當局取消非建制派人士的參選權及當選資格，以及要求沙田區議會討論反修例動議。

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