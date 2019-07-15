香港沙田商場警民血鬥 示威民眾「困獸」咬斷警察手指

2019-07-15 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港《反送中》示威大遊行遍地開花，昨天沙田成為主要抗議區，逾10萬民眾上街遊行，直到晚間10點左右，演變成千人集中沙田商場，警方武力清場，雙方商場內大混戰，民眾「困獸鬥」，雨傘攻擊警方、更有情急咬斷警察手指、有示威名眾手腕遭180度骨折，雙方多人掛彩送醫，截至今日凌晨，警務處處長盧偉聰探望受傷警員時證實，有11名警員受傷、逾40名民眾被捕。

綜合港媒報導，盧偉聰在醫院內逗留約半小時，在醫院正門接受傳媒採訪，控示威民眾「暴徒」，「強烈譴責」這些示威民眾已到「令人髮指」的地步，強調將追究到底，並指警察受傷慘重，有一名被「暴力示威者」咬斷右手無名指一截、有頸部被硬物打傷、面骨及眼骨裂、腹部被擲物所傷等。

盧偉聰被反問，為何有大批警員衝進商場行動？沒有正面回答，反而反問，有人違法時，是不是有責任跟入去拘捕呢？

昨天沙田遊行在傍晚6點左右即結束，但部分民眾並沒有散去，與警方在道路上對峙並爆衝突，晚上9點過後，在警察步步推進、示威者步步後退到沙田新城市廣場時，雙方在商場內爆發激烈警民衝突，互相追打。

由於警方在遊行緊張時刻，一度封鎖港鐵車站，以致有大量民眾被迫聚集在沙田新城市廣場，而警方部署人馬在商場，被疑警方使計抓示威者，也被疑是商場所屬新鴻基集團報警，但新鴻基集團昨晚在網上澄清，該公司並沒有報警，也沒有求警協助。

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