南韓統一部副部長明訪日 討論貿易、核議題

2019-07-15 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本自4日起加強管制半導體材料出口到南韓，對南韓半導體業衝擊甚大，2國貿易爭端持續延燒，南韓政府希望與日方進一步溝通協商，統一部副部長徐虎明日（16日）將赴日出席「2019年朝鮮半島國際和平論壇」，針對貿易爭端及核議題展開討論，受到外界多方關注。

《韓聯社》報導，日本目前對南韓的貿易限縮政策，讓外交部門高層訪日一事格外受到關注。南韓統一部發言人李相旻（Lee Sang Min）表示，目前正安排徐虎於訪日期間與日本政府人士會面，但一切都尚未確定。李相旻說，日韓之間的歷史問題以及兩國對北韓事務的合作是此次出訪的目的，並早已在年初計畫。

李相旻表示，徐虎此次出席「2019年朝鮮半島國際和平論壇」主要目的是為處理日韓歷史問題及北韓無核化議題，徐虎可能將與日本外務省或內閣等高官會面。此外，徐虎訪日期間將與朝鮮半島問題專家及旅日僑胞舉行座談。

南韓總統文在寅、美國總統川普、北韓領導人金正恩於6月30日板門店會面之後，北韓媒體批評南韓的言論一度銷聲匿跡，但日前卻又開始批評南韓政府。李相旻表示，政府不便對北韓對外發布的媒體內容多加評論，南韓政府的目的是在於全朝鮮半島無核化以及建立永久和平機制，因此南北韓都必須在相互信任和尊重的基礎上履行共同宣言。

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