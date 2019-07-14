反送中》沙田遭警方包圍 港人於旺角聚集「圍魏救趙」

2019-07-14 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港沙田區今日的遊行結束後，群眾遭到大批警力包圍，有香港網友發起「圍魏救趙」行動，號召港人至旺角街頭。目前已傳出有人在旺角遭到逮捕。

眼看沙田區的示威者情勢危急，有香港網友在連登討論區上發起「圍魏救趙」行動，號召港人至旺角街頭「散步、吃飯、喝飲料」。該提議發出後，大批港人聚集在旺角街頭。

根據「香港01」報導，目前在旺角傳出有1人遭警方逮捕。

根據「立場新聞」報導，晚上11時多，旺角朗豪坊廣場上約有百人聚集。

過午夜後，現場僅留下少量市民，氣氛平靜。

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