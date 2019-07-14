俄羅斯發射太空望遠鏡 預計3個月到位

2019-07-14 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯昨（13）日成功發射太空望遠鏡「Spektr-RG」，如果順利，太空望遠鏡將在3個月內抵達指定位置，成為蘇聯時代以來，俄國首個在地球軌道以外運行的宇宙飛行器。

綜合外媒報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）13日表示，和德國太空總署（DLR）合作的項目，太空望遠鏡「Spektr-RG」已在當地時間下午5時31分發射（台灣時間晚上8時30分）從哈薩克的拜科努爾太空發射場（Baikonur）發射升空，預估要花費3個月才能抵達目的地拉格朗日點L2，離地球約150萬公里。

俄羅斯的科學家希望，Spektr-RG有望探測到大約300萬個黑洞、10萬個星系團和70萬顆恆星的輻射X射線，以助於了解宇宙擴張。望遠鏡的研究任務將持續6.5年，其中有4年掃描天空，其餘時間會在國際科學圈的要求下觀測太空物體。

ОТДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВАТОРИИ «СПЕКТР-РГ» ????️



Орбитальная обсерватория #СпектрРГ успешно отделилась от разгонного блока «ДМ-03» на целевой орбите!



В ближайшие 3 месяца — перелет в окрестность L2, юстировка, калибровка и тестирование телескопов и пробные наблюдения ✨???? pic.twitter.com/jzTRUnf9yi — РОСКОСМОС （@roscosmos） 2019年7月13日

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