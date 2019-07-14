池田維：蔡總統訪美所受待遇不同於以往

2019-07-14 01:35

〔中央社〕日本台灣交流協會台北事務所前代表（相當於大使）池田維13日在東京演講分析台灣明年總統大選的走向時表示，總統蔡英文這次出訪過境美國，所受待遇不同於以往。

池田在日本記者俱樂部（位於東京）亞洲問題懇話會主辦的研討會以「台灣的現況：總統選舉的走向」為題演講時表示，去年11月九合一選舉結果民進黨大敗，後來有兩個因素幫助了蔡英文政府。一是今年1月2日中國國家主席習近平發表演說表示，要「一國兩制」統一台灣，遭到蔡政府堅決反對。另一是香港「反送中」示威活動，台灣民眾懷有危機感，使得蔡英文支持者增加，6月民進黨的總統候選人黨內初選，她勝出。

池田表示，美國有一部載明會提供台灣防禦性武器的「台灣關係法」，最近美國國會通過「台灣旅行法」、「國防授權法」。此外，最近美國眾議院還通過有關阻止中國干涉台灣總統大選的法案。

他說，這次蔡總統出訪加勒比海友邦過境美國，首次在紐約停留，日本主流媒體多所報導。美國以前顧及中國，不同意台灣的總統在紐約或華府等地過境，但這次蔡總統還在紐約停留兩天，並與17個友邦的駐聯合國大使見面，而且公開給媒體報導。

池田以經驗談指出，前總統李登輝以前訪日時，是否訪東京、在東京是否召開記者會等細節，都是由日本決定，所以這次蔡總統如果不是美國政府同意，絕不可能辦到。

他認為，過去美國的布希政府、歐巴馬政府對中國都採取寬容的態度，但現在川普政府的對中國政策有所改變，包括美國副總統彭斯關鍵演說在內，對中國持批判態度。

池田強調，台灣具戰略上重要性，因為台灣地處東海、南海、台灣海峽的要衝，對日本來說，台灣位處海上航路，如果考慮到中國當前的對外膨脹主義的話，台灣的去留尤其重要。

池田在演講會上被問到有關中國是否散布假訊息干預台灣總統大選一事時表示，美國眾議院已通過阻止中國干預台灣總統大選的相關法案，參議院也可能跟進。他認為，日本面對假訊息幾無防備之力，日本、美國、台灣應合作因應這個課題。

池田被問到日本李登輝之友會推動日本制定「日台交流基本法」一事時表示，現階段可能有困難，但並非完全不可能。他認為，要推動制定法律的聲音如果持續存在，能對中國產生牽制作用。

對於安倍政府表示中日關係已改善的說法，池田認為，中日關係只是比4、5年前改善了，並沒真的變好。此外，對於有傳言表示，中國想邀請日皇德仁訪中一事，池田表示沒聽過此事，也認為不太可能。

池田維1939年生於兵庫縣，1962年畢業於東京大學並進入外務省，歷任亞洲局中國課長、駐美參事、駐荷蘭、巴西大使等，2004年退休。2005至2008年任日本台灣交流協會台北事務所代表、2014年獲贈瑞寶重光章。著有「台灣出使記」、「動盪的亞洲外交：一位外交官的證言」等。（編輯：劉學源）

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