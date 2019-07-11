捍衛新聞自由 香港傳媒團體14日發動「靜默遊行」

2019-07-11 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港記者協會與香港攝影記者協會等7家媒體及傳媒團體，將於週日（14日）發起「停止警暴 捍衛新聞自由」黑衣靜默遊行，呼籲香港特首林鄭月娥遵守《新聞自由約章》，尊重新聞自由，並要求警方遵從警例，配合記者採訪工作。

綜合外媒報導，從去年流亡作家馬建一演講遭取消，到今年因修訂《逃犯條例》而發起的遊行，以及近期77遊行時記者遭警察攻擊，都加深了國際與當地社會對香港新聞自由的擔憂，尤其是《逃犯條例》的示威活動中，許多記者在採訪期間遭警方驅趕、辱罵及攻擊，對新聞自由造成威脅。

林鄭月娥曾在2017年選舉時，簽署《新聞自由約章》，表示願意捍衞新聞自由，以及開放專業網上媒體採訪政府記者會等承諾，儘管如此，香港媒體認為政府對於加強制度保障仍有不足，包含訂立檔案法、公開資料制度與改善政府發布消息的方法及採訪安排等。

因此香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會以及香港電台製作人員工會，共7家媒體與傳媒團體，將在14日早上10點半發起「停止警暴 捍衛新聞自由」黑衣靜默遊行，參加者將穿著黑衣或代表記者身分的反光衣，從夏慤花園出發，行經警察總部，最後到達特首辦公室，要求林鄭月娥與警方尊重新聞自由，配合記者採訪工作。

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