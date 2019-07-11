中國掀起郵輪熱潮 環保人士憂心破壞環境

2019-07-11 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅客熱愛郵輪，已成為一股熱潮，不過環保團體警告，隨著越來越多的遠洋郵輪出現，可能會對環境造成極大破壞。

據《法新社》報導，現在的郵輪就像漂浮的未來城市，可以承載數千名遊客，上頭有機器人調酒師，乘客盡情享受著高科技娛樂。不過，搭郵輪不再是退休人士的專利，中國對搭乘郵輪的需求快速增長，且非常受長者、家庭和蜜月夫妻的歡迎，目前僅次於美國，是全世界第2大的郵輪市場。郵輪品牌「皇家加勒比國際遊輪」還為亞洲量身打造新一代的「海洋光譜號」郵輪（Spectrum of the Seas），可載5600名乘客，船上的娛樂活動包括模擬跳傘、虛擬實境耳機和碰碰車。

國際郵輪協會（CLIA）預估，今年全球應會有3000萬人乘坐遊輪，比2009年增加近70%，雖然美國郵輪市場目前仍為全球冠軍，但去年大約有240萬名中國旅客搭郵輪，比2014年增加3倍之多，成長速度極快。

對此，美國地球之友海洋和輪船計畫主任基弗（Marcie Keever）表示，郵輪產業對環境產生巨大的影響，包括空氣、廢水、油汙、食品廢物、垃圾和塑料污染等，另外，航行過程中排放的硫氧化物，是1種使人體肺部、呼吸出問題的有毒氣體，還可能導致酸雨，破壞生物。而郵輪在海上丟棄廢棄物、大量用電已激怒環保人士，嘉年華郵輪6月在美國便因違法傾倒塑膠垃圾，被處以2000萬美元（約新台幣6億1918萬元）的罰款。

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