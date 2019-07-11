林鄭急開記者會應中南海要求？爆駐港部隊放風聲「遮人耳目」

2019-07-11 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥自上週二（2日）清晨公開譴責示威群眾闖佔立法會後，昨（9日）再出面坦承《逃犯條例》修訂完全失敗、強調修例工作已「壽終正寢」。不過，《博聞社》今刊文稱消息人士透露，林鄭急開記者會是「應中南海要求」，並指駐港部隊藉外媒放風聲「遮人耳目」。

《博聞社》報導，林鄭講出「壽終正寢」、「The bill is dead（法案已死）」等「台詞」的背後，似有「難言之隱」，報導並稱港府知情者表示，首爆發反送中遊行後，林鄭「必須聽從來自中南海的最高指令」；昨天的記者會、如何正確表述應對，不是由林鄭決定，她「還沒有『被允許』使用『撤回』這一敏感字眼」。

報導指出，林鄭記者會同天，恰好有外媒發布有關中國人民解放軍駐香港部隊司令員陳道祥曾在上月13日，與美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛會面，曾告知解放軍不會違反不干涉香港事務原則的報導；而正當反送中示威延燒之際，駐港部隊卻在半月前（上月26日）於香港近海、領空高調聯合軍演。

報導提到，香港中聯辦知情者說，藉外媒「刻意放風」已成中南海「混淆視聽」、「成熟的」公關技巧、常用手段；在林鄭坦承修例暫時失敗同時，另爆料陳道祥稱將不會干預香港事務，「旨在遮人耳目和安撫港人」，以盡快恢復正常秩序。文中也提及，在發稿前仍未能聯繫上港府、駐港部隊與中國國防部、外交部發言人的回應。

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