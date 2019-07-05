武漢人抗議中共興建焚化爐 解放軍戰車進駐畫面曝光！

2019-07-05 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢人民政府的垃圾焚燒發電廠興建計畫，從6月28日起一連5天被當地民眾上街抗議，當局採取暴力鎮壓將民眾打到重傷，更傳出今（5）日三更半夜有解放軍戰車進駐，畫面曝光引發網友大呼：「台灣人看好了！」

中國官方嚴加控管微博言論，關於中國湖北省武漢市政府欲在新洲區陽邏興建垃圾焚化爐及發電廠遭到抗議的事件，均無法在微博找到有關貼文，中國民眾翻牆將現場影片張貼到推特、臉書與YouTube等中共管轄力不及之處，真實狀況嚇壞全球網友。

從最新影片中能見，武漢陽邏民眾拉起白色布條，向中國領導人習近平喊話：「習大大，救救我們陽邏吧，空氣污染會毀了我們的下一代」，也有布條寫著：「我們不想被毒害，只想要一口清新空氣而已」，抗議現場聚集大量民眾響應公民集會遊行活動。

抗議活動至3日晚間起，當局出動全副武裝的武警上街暴力鎮壓抗議民眾，手無寸鐵的人民被打得頭破血流、皮開肉綻，血淋淋地躺在救護車上，更在5日深夜至凌晨時分，有民眾拍到中國人民解放軍開著多部坦克車進駐武漢陽邏，意圖加大鎮壓力道。

台灣網友看完影片後，均感到相當憤怒，相繼留言指出「希望武漢的大家趕快跑」、「以人民為訓練的活靶，練膽量、練技巧，達成戰爭所需要應變的各種戰術，都會先用在自己國人身上，而達成訓練的目的」、「紅媒：中共坦克好帥哦」、「解放軍最大效益是打人民，每年軍演，中國人民不知在開心什麼」。

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武漢陽邏遊行公民遭遇當局重兵鎮壓 pic.twitter.com/R3iXUFFeJL — 秋風悲電扇 （@qiufengbeids） 2019年7月4日

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