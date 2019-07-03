海底的怪奇世界！ 俄羅斯漁夫捕獲透明裂嘴怪魚

2019-07-03 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前1張「怪奇深海魚」的照片在網上瘋傳，這隻魚呈現半透狀，前半段是紅粉色，後半段則是深藍色，奇色與裂嘴的模樣引發網友熱議。自稱是這隻魚的捕獲者費多爾索夫（Roman Fedortsov）表示，這隻魚在挪威海捕到的，這並不是他第1次捕到這種「詭譎怪誕」的海底生物。

1名澳洲漁夫伯馬吉（Trapman Bermagui）上月28日在臉書發文，問道「我完全沒有頭緒，這是什麼，有人知道嗎？」並附上1張「怪奇深海魚」的照片，這隻魚呈現半透狀，前半段是紅粉色，後半段則是深藍色，眼睛就像芝麻一樣小，還有著全透明的舌頭以及整齊的「小裂齒」。

貼文一出，來自俄羅斯的漁夫費多爾索夫就表示，這是他捕獲的魚，並說明是在挪威海裡捕到的，引發網友熱論，紛紛表示，「好驚人，好像被電流電到」、「外星魚」，也有網友警告這可能是來自大海的警訊，「牠可能是吃太多塑膠」。

費多爾索夫的IG有高達近54萬名追蹤者，他以捕獲「詭譎怪誕」的海底生物出名，像是他日前曾捕獲「稀有海葵」，激似「南方四賤客」中的人物「阿尼」，還有凸眼魚、黃眼魚、裂齒魚等怪奇的海底生物。

費多爾索夫以捕獲「詭譎怪誕」的海底生物出名。（圖翻攝自Roman Fedortsov推特）

費多爾索夫曾捕獲稀有黃眼魚。（圖翻攝自Roman Fedortsov推特）

費多爾索夫日前曾捕獲「稀有海葵」，激似「南方四賤客」中的人物「阿尼」。（圖翻攝自Roman Fedortsov IG）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法