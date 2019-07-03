最強護照排名出爐 台灣名列第30狠甩中國

2019-07-03 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕有英國顧問公司根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association）資料做出報告，公布「最強護照排名指數」，其中日本和新加坡因護照免簽國家數達189國並列第1，美國排第6，台灣排第30，中國則在第74名。

英國顧問公司「Henley & Partners」本月2日公布2019年第3季「最強護照指數」，該份報告主要根據國際航空運輸協會的資料，排名則是以免簽國家數為準，報告指出，排名第一的是日本與新加坡，免簽國家數為189國，之後則是免簽國家數同樣達到187國的南韓、芬蘭和德國，至於台灣是以146個免簽國家排進第30名，中國與非洲國家肯亞則是以70國免簽國家並列第74名，最後一名是免簽國家數為25國的阿富汗，排名則是第109名。

該份報告也引述雪城大學和匹茲堡大學的政治科學研究員阿圖恩達（Uğur Altundal）和札普利（Ömer Zarpli）指出，護照的免簽國家數與一個國家的進步發展有關，就算是短期旅行，也能幫一個國家帶來自由化和民主化的正面影響，反觀一個國家若朝著遠離開放簽證政策的路發展，不僅排名容易下滑，甚至會對該國及鄰國帶來地緣政治的後果。

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