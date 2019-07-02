針對美國航母？ 中國在南海試射反艦彈道飛彈

2019-07-02 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國海事局官網日前發布公告，把南沙群島以北、西沙群島以南海域，在6月29日至7月3日期間設為禁航區，原因為「軍事訓練」，現有美國媒體爆料，中國至少向南海試射了1枚反艦彈道飛彈。

據美國《國家廣播公司》（NBC）報導，有國防部知情官員透露，中國在上週末期間，至少向南海試射了1枚反艦彈道飛彈（anti-ship ballistic missile），由於禁航期間將持續到明（3）日24時，官員認為中國軍方將會進行其他軍事測試，在中國試射反艦飛彈時，美軍有軍艦部署在南海，不過並未接近禁航區，也沒有處於風險之中。

這名國防部官員強調，這次測試「令人擔憂」（concerning），不過這位官員並未獲得授權，可以對外評論此事，五角大樓目前仍未回應；有中國媒體報導，雖然美國官員並未透露是何種類型飛彈，但目前解放軍唯一一種公開的反艦彈道飛彈為「東風-21D」，被外界認為是特別針對美國航母的武器。

報導指出，南海擁有超過200個島嶼和岩礁，中國佔據其中大部分的島嶼，同時將其要塞化，現至少在南海有27個軍事前哨站，為牽制中國，美、日兩國海軍曾於6月13日在南海進行聯合訓練，把南海視作印太戰略的一環。

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