反送中》立法會抗爭現場 香港警方數次舉起紅旗（不斷更新）

2019-07-01 20:36

首次上稿 19:09

更新時間 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1日）是香港主權移交22週年，適逢反送中事件，港人也持續進行「反送中」惡法抗爭。除了七一大遊行，也有示威者聚集在立法會大樓周邊。有示威者擊破了強化玻璃進入立法會，並試圖撬開鐵捲門。

【20:35】位於立法會的警察多次舉起紅旗，要求示威者停止行動，否則將使用武力。

【19:52】示威者全面佔領了立法會大樓周邊的夏愨道、添美道，並傳遞物資至示威區。根據「反送中已核實資訊頻道」消息，目前示威者持續衝擊立法會議員入口二、煲底內公眾入口一及議員入口。估計大樓內的鎮暴警察超過100人。

【19:37】立法會大樓外的示威區，有示威者呼喊，「全世界準備」，鼓動其他示威者向前。

【19:26】立法會大樓內的鐵捲門部份遭撬開。

【19:16】立法會主席梁君彥透過發言人對示威者衝擊立法會大樓，造成大樓多處地方遭破壞表示，深感痛心和極度遺憾，並譴責示威者。

【18:44】警方使用大型擴音廣播，「一旦進入立法會，警方會馬上拘捕。」

【18:39】示威者通過已碎裂的玻璃大門後，試圖撬開大門後的鐵捲門。

【18:21】示威者已幾乎全數拆毀立法會大樓外的防護欄鐵條。

【18:18】立法會大樓發出歷年來首次「紅色警示」，要求大樓內所有人士必須撤離。

【18:12】港府發聲明指示威者以「以極暴力手法衝擊立法會」，並要求示威者必須立即停止有關行為。

【18:10】警方呼籲記者讓開通道，有記者指被警員推撞。

【17:35】有示威者打破玻璃大門，進入立法會大樓內。有記者也尾隨入內。

【17:18】有人將燃燒物投往立法會大樓內，大樓內出現濃煙，稍後便自行熄滅。

【16:00】示威者打破玻璃大門。

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