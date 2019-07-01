反送中》警方嗆聲清場 佔領會議廳示威者：請回應5大訴求

2019-07-01 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天是香港主權移交22週年，今年適逢反送中事件，港人持續抗爭，要求港府撤回惡法。除了七一大遊行，有示威者聚集在立法會大樓周邊，部分民眾擊破強化玻璃進入立法會，再撬開鐵捲門後，於晚間9時許進入立法會大樓內部。

香港警務處於1日晚間10時20分左右稱，立法會大樓被「暴徒」以暴力衝擊並強行非法進入，警方予以最嚴厲譴責。警方將於短時間內到立法會大樓一帶清場，如遇阻礙或反抗，將採取適當武力，呼籲無關的示威者儘快離開立法會大樓一帶。

會議廳內示威者在晚間11時7分發表宣明，強調他們是來自民間的示威者，今天決定進佔香港特區政府立法會，是因為自6月起香港人多次示威，當中包括200萬人的大遊行，懇求希望政府撤回修例（「逃犯條例」修正案，被稱為「送中條例」），然而政府「置若岡聞、不諳民情，置香港大眾於不顧，甚至與民為敵」。

示威者宣稱，現任香港特區政府已非港人所願，立法會選舉制度更無法表達民意，已淪為政治工具，所以不得不進行各種佔領和不合作運動，至今日進佔立法會行動，並正式要求香港特首林鄭月娥與市民對話，完成5大訴求：

一、徹底撤回修例

二、收回暴動定義

三、撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪

四、徹底追究警隊濫權情況

五、2020年立法會全面普選

示威者也警告林鄭月娥，今日他們可以進入立法會，「日後一定會再來」。

香港警務處臉書影片：

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