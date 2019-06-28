世界級鋼琴決賽凸槌 強國選手「中國人問號」臉超綠

2019-06-28 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕國際古典樂壇盛事，2019年柴可夫斯基國際音樂比賽（International Tchaikovsky Competition）鋼琴組決賽本週二（25）展開，主辦單位卻傳出嚴重「凸槌」，在中國選手安天旭比賽時，單位回報曲序錯誤，令安天旭措手不及，滿臉「中國人問號」，表現受嚴重影響。

綜合媒體報導，中國選手安天旭晉級2019年柴可夫斯基國際音樂比賽鋼琴組決賽，原訂曲序為柴可夫斯基（Tchaikovsky）〈第一號鋼琴協奏曲〉在前、拉赫曼尼諾夫（Rachmaninoff）〈帕格尼尼主題狂想曲〉在後。

報導指出，不料主辦方向伴奏樂團報錯順序，前奏一下，居然是〈帕格尼尼主題狂想曲〉，讓安天旭瞬間驚慌失措，雖急忙趕上，卻仍滿臉疑惑地多次看向指揮，比賽表現大受影響。

事後柴可夫斯基大賽會方在官網公告，表示本事件肇因於「後台工作人員的失誤，不慎在宣讀曲序時混淆，以致鋼琴家誤解」，並強調「該出錯工作人員已被開除」，當時評審也有詢問安天旭是否要重奏一次，遭到拒絕。

對此，原本因安天旭晉級決賽，又選用中國製「長江牌鋼琴」展現愛國情操而十分亢奮的中國樂迷，對主辦方關鍵時刻出包感到非常憤怒，甚至有中國媒體以〈開什麼國際玩笑？柴賽決賽爆錯曲驚天烏龍〉為新聞標題，批評主辦單位。

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