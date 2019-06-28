21歲女大生巴哈馬浮潛 遭3頭鯊魚分屍慘死

2019-06-28 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名21歲女大生琳熙（Jordan Lindsey）近日與家人到巴哈馬玫瑰島（Rose Island）度假，卻沒想到在26日出海浮潛時，慘遭三隻鯊魚襲擊，右臂整個被咬斷，不幸傷重不治。

綜合外媒報導，琳熙當天下午與家人及其他遊客搭船出海浮潛，不料她下水後竟成3頭鯊魚鎖定的目標，家人聲稱儘管有看到鯊魚朝琳熙遊去，但琳熙始終聽不到他們的叫喊聲，最終只能無奈地眼睜睜目擊她被鯊魚圍攻、狠咬。

琳熙手臂、腿部及臀部多處被咬傷，右手臂更是整隻被咬斷，大量出血，事後琳熙被緊急送往附近醫院搶救，但仍回天乏術。目前遺體將先送往首都拿索（Nassau）的瑪格莉特公主醫院（Princess Margaret Hospital）進行屍檢，最後再經美國大使館協助，將遺體送回加州。

琳熙父親悲痛表示女兒平時熱愛動物，卻沒想到慘死在鯊吻下；而與琳熙同船出海浮潛的32歲女遊客霍頓（Jace Holton）則透露，當時她與琳熙在不同處浮潛，大約45分鐘後，有人遊來病大聲告知「有人遭鯊魚攻擊」，隨後立刻和其他浮潛客回到船上，這時她卻發現附近海中有1大2小的鯊魚，並拍下這些畫面傳給她的家人 。

據悉，此次意外被認為是巴哈馬10年來首起鯊魚攻擊致死的案件。事發後，巴哈馬當局將對附近海域進行評估，確保其安全性，此外目前也不知道，是哪種鯊魚咬死琳熙。

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