反送中戰線開到G20 籲國際社會「拯救香港」

2019-06-28 00:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕二十國集團（G20）峰會28日召開前夕，香港反對修訂逃犯條例的「反送中」行動延伸到峰會主辦城市大阪，27日晚間數十名香港人在大阪市區街頭，說明港府修訂逃犯條例爭議以及警方對示威群眾過度使用武力，呼籲國際社會「拯救香港」。

香港「立場新聞」、「香港經濟日報」網站報導，數十名港人身穿黑衣、戴口罩，舉著寫有「讓香港自由」等英語標語牌，晚間在大阪中央區難波車站外集會，輪流以粵語、英語、日語三種語言宣讀宣言，指港警在612示威中過度使用武力驅散手無寸鐵的示威民眾，特首林鄭月娥拒絕撤回法案，北京中央政府剝奪港人自由、違反中英聯合聲明；他們提出檢視中英聯合聲明有效性、美國國會盡快通過「香港民主及人權法案兩項訴求，呼籲國際社會施壓中國，「拯救香港」。

現場約有兩百人，有不少日本民眾駐足關心，也有日本、外國記者到場採訪。大阪警察一度前來詢問，確認集會規模和目的，參與活動港人向警方一再表明活動非暴力。

特地到大阪參與活動的一名周姓教育工作者向「立場新聞」表示，曾參與12日當天的示威，也挨了不少催淚彈，親眼見證警察濫權暴力；這次在大阪的行動不涉及任何政治團體，大家都是在網路上集結，連彼此的名字都不知道，希望藉G20峰會的機會，將香港聲音傳到全世界，「香港政府不聽我們說，因此看看吸引外國關注能否達到訴求」。

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