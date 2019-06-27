喬治王子若是同志？ 老爸：完全沒問題

2019-06-27 00:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國劍橋公爵威廉王子與劍橋公爵夫人凱薩琳育有喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子三名子女，威廉王子26日探訪一家「男、女同性戀、雙性戀和跨性別者」（LGBT）支持組織，被問到如果喬治、夏綠蒂和路易是同性戀或雙性戀，他說，「我認為完全沒問題」，他會給予充分的支持。

威廉王子說，「不論他們做什麼決定，我會全力支持」，不過他承認，他也會擔心，他們身為王室成員，會因同性戀、雙性戀或者跨性別身份而遭受的額外壓力，「他們會面對多少障礙、壓迫和仇恨，以及可能隨之而來的歧視，這是令我擔心的地方。但是，這需要我們大家協助改正。」

這名英國王位第二順位接班人26日為關懷LGBT青少年組織「亞伯特甘迺迪信託」（Albert Kennedy Trust，AKT）的新服務中心揭幕，並參與青少年團體座談，其中一名青少年問他「假如以後有一天，你的小孩說『嗯，我是同性戀』之類的，你會怎麼回答？」威廉王子說，這不是他第一次被問到這個問題，但是他當了父母之後，才認真思考此事，「我認為完全沒問題」。他說，他和妻子凱薩琳針對這個問題談了很多，要確保孩子「有所準備」，確保如何互相支持。

艾瓦爾．蒙巴頓勳爵（Lord Ivar Mountbatten）去年九月與伴侶結婚，是首位王室同志戀人結婚，也是王室首次舉行同性婚禮。

參與會談的一名青少年會後說，「知道有這麼重要的人挺你，非常棒」。AKT執行長希格沃斯說，劍橋公爵的這番談話會造成「很大改變」，並且釋放「我們需要支持、鼓勵LGBT族群的訊息」。

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