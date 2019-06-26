紀念紐約石牆起義50週年 週日「世界驕傲」同志大遊行

2019-06-26 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕國際多元性別大遊行「世界驕傲」（WorldPride）本週日（30）將於美國紐約舉行，以慶祝自1969年「石牆起義」（Stonewall uprising）以來，50年間同志權利運動的躍進，並抗議川普多項反同政策，估計將吸引400萬人參加。

據《路透》報導，今年適逢紐約1969年6月28日「石牆起義」（Stonewall uprising）50週年紀念，國際多元性別大遊行「世界驕傲」（WorldPride）訂於本週日（30）慶祝這個美國及全球同性權利運動的啟蒙事件，並歌頌這50年間同志權利的改善。

開幕儀式今（26）日在布魯克林區的一座運動場中舉行，主要遊行活動將在週日，紐約將與世界各地城市同時進行「同志驕傲」遊行。週日晚間將在曼哈頓水岸進行大型演唱會，邀請到巨星瑪丹娜（Madonna）作為特別嘉賓。

報導指出，除了紀念石牆起義以外，美國同志團體也將對共和黨現任總統川普的多項反同政策表達抗議，如禁止變性人入伍美軍、縮減愛滋病研究、支持醫護和領養機構拒絕服務多元性別者等。

對此，愛滋病研究及立法促進團體Act Up的發起人、劇作家克萊默（Larry Kramer）表示：「我不知道我們有什麼好慶祝的，現在我甚至感受不到任何驕傲。」長期為同志權利奮鬥的社運人士萬德爾（Richard Wandel）也批評：「川普一面說『我們會對你們好』，一面把所有同志權利拔除。」

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