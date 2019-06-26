中國大規模強拆傳統寺廟 當地人怒：跟共產黨無法說理

2019-06-26 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共不僅長期打壓天主教、伊斯蘭教這些外來宗教，連中國本土的民間信仰也逃不過中共的迫害。長期關注中國人權的雜誌《寒冬》今日（26）報導指出，許多傳統寺廟建築遭受中共政府強拆，這些寺廟在「文革」時期就遭受不小的破壞，如今又再一次蒙難。

報導指出，河北省保定市易縣的後山奶奶廟，因其聲名遠揚，信徒眾多，被稱為「中國華北第一道場」。去年底，易縣政府下令拆除正殿周邊所有的廟宇群，包括為信徒提供餐飲、住宿的建築。今年3月，當地政府又召開了後山廟綜合治理工作動員會，短短20天內，32座廟宇以及164處與信仰有關的其他建築被拆除。

一位村民告訴《寒冬》記者，這次拆廟行動由保定市統戰部督陣，「政府根本不管你的建築有沒有宅基證、營業證，在牆上畫個『拆』字就強拆，你跟共產黨沒處說理去！」許多當地人認為當地政府以違建強拆為由，其實是行打擊宗教信仰之實。

《寒冬》指出，同年3月江蘇省高郵市，當地傳統信仰的土地公廟，同樣因「違建」遭到強力整治。估計26天內，高郵市5911座土地廟被全數拆除，政府此舉引起市民強烈不滿。高郵市的政府人員則表示，土地公廟均屬於違建建築，大量佔用農村耕地和城市公共設施場所。

報導也指出，廟宇強拆是全國性的普遍狀況，4月10日至20日，浙江省仙居縣政府強拆了轄區內21座廟宇。5月12日至14日，河南省滎陽廣武鎮的關公廟、祖師廟等18座廟宇被當地政府查封，下一步恐被拆毀。

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