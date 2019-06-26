美國防部下令全戰機妥善率80％ 空軍：F-22沒辦法

2019-06-26 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月時任美國國防部長的馬提斯（Jim Mattis）曾下達指令，要求美國海、空軍必須在一年之內，將F-35、F-22、F-15、F-16與F/A-18等四、五代戰機妥善率提升到80%以上，距期限僅剩不到3個月，美空軍率先出面坦承，第五代匿蹤戰機F-22「猛禽」無法達標。

據美國軍事新聞網《戰區》（The War Zone）報導，隨著前國防部長馬蒂斯明定的期限逐步逼近，軍機服役計畫主持人、空軍准將科林斯（Heath Collins）首度公開坦承，F-22「猛禽」無法達成目標；科林斯在俄亥俄州基地上表示，F-22妥善率一直只有5成左右，高層所制定的標準對F-22來說過於嚴格。

科林斯指出，至少5支F-22中隊的妥善率無法達到80%，就算是全部中隊加起來統計，恐也遠低於標準，但他強調F-22的實際妥善率是機密，無法對外提供數字，為改善F-22妥善率，空軍已重新編列預算，協助購買額外零件，以供更換和維護，也請原製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）協助保固。

《戰區》指出，目前美國空軍大約有186架F-22，其中只有123架是真正的戰機，另外20架是戰備庫存機與測試訓練機。

據美國空軍2018年所公佈的數據顯示，美空軍戰機的整體妥善率為71.3%，其中F-16C為70.22%，五代機F-35A54.67%，F-22最慘不到5成，僅49%。

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