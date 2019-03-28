美空軍北境軍演 24架F-22戰機「大象漫步」秀實力

2019-03-28 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍26日在阿拉斯加州的埃爾門多夫空軍基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行「極地力量」（Polar Force）大型軍事演習，24架F-22猛禽匿蹤戰機列隊進行「大象漫步」（Elephant Walk），E-3空中預警機與C-17運輸機則緊跟在後，展現美國空軍的空中力量。

綜合外媒報導，位於阿拉斯加的埃爾門多夫空軍基地於當地時間26日舉行「極地力量」演習，其中的24架F-22在基地的跑道上列陣進行「大象漫步」，戰機以6架成1排，首尾相連在跑道上緩緩前進，以便於在最短時間內起飛最多戰機，「大象漫步」考驗飛行員的應變與操控能力。

第3行動小組副指揮官克雷爾中校（John Krellner）表示，這項演習具有非常高的演訓價值，最近安克拉治（Anchorage）地區的居民可能會看到許多飛行活動。克雷爾提到，演訓不止在空中進行，包括地面的物流、醫療等後勤補給同樣重要。

北美航太防禦司令部（North American Aerospace Defense Command）也在臉書粉絲專頁指出，為期兩週的「極地力量」演習，使中隊有機會展示他們提供壓倒性空中戰鬥力量的能力。「極地力量」演習將持續至4月5日。

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