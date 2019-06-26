13歲少年調皮玩手扶梯 褲管被捲入拖行、慘從15公尺高墜落喪命

2019-06-26 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度有名13歲少年撒哈（Partiv Shah）日前與家人到市區一家大型購物中心逛街時，擅自跑到手扶梯口遊玩，結果褲管卻不慎被捲入，整個人被拖上手扶梯，最終不幸自50英呎（約15公尺）墜落喪命。

綜合外媒報導，當時撒哈與姨媽、舅舅到賈坎德邦（Jharkhand）首府蘭契（Ranchi）的一家大型購物中心「Nucleus Mall」逛街，結果撒哈趁大人不注意時，跑到一座向下手扶梯玩耍，不料當他爬上手扶梯手把時，褲管卻捲入手把縫隙，導致他重心不穩而翻到手扶梯外側，儘管撒哈奮力自救，最終仍不幸下墜約15公尺。

目擊者指出，撒哈墜地後疑似頭骨受到嚴重傷害，動也不動，且幾秒鐘內地板都是鮮血。事發後撒哈被緊急送往附近醫院搶救，不過到院時已死亡。

有目擊者表示，若該購物中心的手扶梯能加設相關安全設施，憾事就不會發生，但購物中心經理回應，公司的安全設施符合印度政府的規定，未來將加強保全對未成年的照顧與巡邏。

目前當地警方將著手釐清案情，並調查該購物中心的安全問題。

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