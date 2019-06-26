30歲財產逾千億 BMW繼承人：生活比外界想像難...

2019-06-26 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕BMW繼承人、57歲的柯拉登（Susanne Klatten）與53歲廣德特（Stefan Quandt）近日接受採訪時提到，外界看他們似擁有龐大財富，以為他們可以爽爽出遊，實際上不只常被人嫉妒、誤解，被綁匪視為下手對象，還得肩負沉重的社會責任。30歲接下董事席位的廣德特說，過去他曾想當個「簡單的」產品經理。

綜合媒體報導，柯拉登與廣德特的父親賀伯特（Herbert Quandt）在1950年代後期拯救了BMW。文中援引數據顯示，柯拉登為全球前十大女富豪、資產高達186億美元（約新台幣5786億元）；廣德特的淨資產則有155億美元（約新台幣4822億元），兩人均擁有BMW監事會席次。

報導指出，柯拉登表示，「許多人以為我們成天搭遊艇遊玩地中海；然而作為財富守護者的角色，在個人方面仍有沒那麼好的時候」，繼承財富的同時，也承擔了他人的誤解與嫉妒，「我們每天都很努力工作」。

報導提到，年紀輕輕便當上董事的廣德特也自述面臨的壓力，並指對他們而言，肯定不是受到錢的驅使，而是有責任保護德國的就業機會，並稱以前想過可能在某處工作幾年、當個「簡單的產品經理」，或是研究建築事物。

報導提及，柯拉登與母親約翰娜（Johanna）曾於1978年因差點身陷綁架案而出名，當時幸好警方及時阻止。不過似乎事件發生後，她越趨低調，很少參與媒體訪問。

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