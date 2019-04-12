奇！3歲童夭折多年竟繼承1500萬土地 如何「復活」家屬傷腦筋

2019-04-12 22:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕1945年太平洋戰爭結束，台灣脫離日本統治那年，彰化縣員林市一戶陳姓人家，家裡一名3歲小孩陳有池因病夭折，國民政府來台辦理戶口重新登記，陳有池已無身分，但12年前陳家後代卻收到稅務單位通知「陳有池」繼承1筆500多坪市價1500萬元的土地，家裡就收到政府通知「儘速繳稅」，否則土地將被充公，但陳有池早已死亡，如何讓「死人復活」再除籍，再釐清後續繼承及繳稅事宜，讓家屬傷透腦筋。

後代家屬這12年來，為了幫「陳有池」辦身分，再辦死亡，處處碰壁，近日找上縣議員曹嘉豪，曹嘉豪先找上警方和戶政單位，相關人員告知，先為死者申請「臨時身分證」再通報「失蹤人口」，但還要等7年，政府才能正式宣告死亡，如此辦理後續除籍及土地事宜才有依據。

陳家後代陳益壽說，「陳有池」是他的叔叔，國民政府來台前就因日本腦炎死亡，因家人不識字，不知要辦理死亡登記，在他阿公過世後，叔叔就繼承一筆阿公遺留的1筆500坪土地，這筆土地12年前市價1500萬元。

陳益壽表示，家族有多筆土地，12年前，稅務單來追稅，家族長輩決定申請祭祀公業派下員，已故叔叔的500坪土地就包含在內，如何讓這筆土地的「地主復活」再辦理後續事宜，他們傷透腦筋。

員林戶政所主任郭蘭春說，人已死，卻能繼承土地，案例非常罕見，死亡除籍需要有親友能證明「親見死亡」，簽切結書開立死亡證明，問題是年代久遠，有誰能親見「陳有池」死亡？另一條路就是家屬現在走的，向警方報失蹤，7年後再請法院宣告死亡。

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