賓士執行長退休了 「找回自我」開BMW

2019-05-23 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕賓士汽車（Mercedes-Benz）執行長蔡澈（Dieter Zetsche）22日退休，對手BMW特地為此推出1支紀念廣告，不但進入賓士總部拍攝，廣告末段切特斯徹更從家中開出1部BMW i8超跑，令網友對於兩家公司亦敵亦友的競爭關係大開眼界。

BMW官方臉書粉絲專頁今天分享一則廣告，向今天卸任的賓士執行長蔡澈「致敬」，文字中以「退休就是你終於可以找回自我（Retirement is when you can finally be yourself）」為標語，畫面中出現「最後一日」的字幕，蔡澈離開辦公室後，走向總部大門口過程中接受眾人的歡送掌聲，還與同事合影留念，蔡澈將門禁卡交給櫃台人員後，坐上公司派送他上下班的賓士轎車，蔡澈還若有所思的望著賓士的招牌，彷彿在告別他光榮的成就。

蔡澈返家後，與載他回家的司機握手道別，目送司機駕車離開，廣告末段文字顯示「Free at last（終於解脫了）」，蔡澈家中車庫打開，先是看到停放的一台賓士老車，但切特斯徹開出來的竟是1部BMW i8超跑，建議售價台幣998萬起，BMW在廣告末指出，「感謝蔡澈，多年來啟迪人心的競爭。」

網友們均相當驚訝2家公司的好交情，紛紛留言指出「賓士和BMW的交情真好，連廣告都可以這樣搞」、「良性競爭啊」、「上次賓士不是在BMW時虧過他們說沒BMW在的那些年真的很無聊」。

賓士執行長蔡澈在5月22日正式退休，他從1976年就進入賓士汽車，從基層的研發人員一路向上攀升，到1998年起進入公司董事會，2006年開始就擔任賓士執行長一職，直到5月22日退休，根據外媒報導，他退休之後每天可以領到高達4250歐元（約15.2萬新台幣）的退休金，創下德國最高退休金的紀錄。

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