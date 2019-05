賓士執行長退休了 「找回自我」開BMW

2019-05-23 00:42

〔即時新聞/綜合報導〕賓士汽車(Mercedes-Benz)執行長蔡澈(Dieter Zetsche)22日退休,對手BMW特地為此推出1支紀念廣告,不但進入賓士總部拍攝,廣告末段切特斯徹更從家中開出1部BMW i8超跑,令網友對於兩家公司亦敵亦友的競爭關係大開眼界。

BMW官方臉書粉絲專頁今天分享一則廣告,向今天卸任的賓士執行長蔡澈「致敬」,文字中以「退休就是你終於可以找回自我(Retirement is when you can finally be yourself)」為標語,畫面中出現「最後一日」的字幕,蔡澈離開辦公室後,走向總部大門口過程中接受眾人的歡送掌聲,還與同事合影留念,蔡澈將門禁卡交給櫃台人員後,坐上公司派送他上下班的賓士轎車,蔡澈還若有所思的望著賓士的招牌,彷彿在告別他光榮的成就。

蔡澈返家後,與載他回家的司機握手道別,目送司機駕車離開,廣告末段文字顯示「Free at last(終於解脫了)」,蔡澈家中車庫打開,先是看到停放的一台賓士老車,但切特斯徹開出來的竟是1部BMW i8超跑,建議售價台幣998萬起,BMW在廣告末指出,「感謝蔡澈,多年來啟迪人心的競爭。」

網友們均相當驚訝2家公司的好交情,紛紛留言指出「賓士和BMW的交情真好,連廣告都可以這樣搞」、「良性競爭啊」、「上次賓士不是在BMW時虧過他們說沒BMW在的那些年真的很無聊」。

賓士執行長蔡澈在5月22日正式退休,他從1976年就進入賓士汽車,從基層的研發人員一路向上攀升,到1998年起進入公司董事會,2006年開始就擔任賓士執行長一職,直到5月22日退休,根據外媒報導,他退休之後每天可以領到高達4250歐元(約15.2萬新台幣)的退休金,創下德國最高退休金的紀錄。

