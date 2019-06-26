瑞典法院拒送中放人5天 中國通緝犯喬建軍又被抓恐引渡美國

2019-06-26 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕名列中國百人通緝名單之一、中儲糧集團河南周口直屬倉庫主任喬建軍，本月19日（上週三）獲得瑞典法院釋放，未料23日（上週日）又被拘留，不過這次是應美國要求，且預期美方將提出引渡申請。

綜合媒體報導，瑞典檢察官湯森（Marie Lind Thomsen）表示，應美方請求，警方已逮捕喬建軍，並接獲通知將正式提出引渡喬至美國的要求。據了解，喬是在斯德哥爾摩的拉克斯塔區落網，目前被關押在索爾納市的一處拘留中心。

報導指出，喬建軍疑因涉及洗錢與移民詐欺等罪曾被美方起訴。不過湯森與喬的委任律師里爾亞（Henrik Olsson Lilja）均拒絕透露有關此次美方提出引渡的確切指控內容。里爾亞僅轉述，喬否認美方指控，同時將對美方引渡要求提出異議。

報導提到，喬建軍先前在中國被控貪污數百萬美金，2011年開始潛逃海外，去年6月在瑞典落網。同年中國頻要求將喬引渡回國。瑞典法院18日（上週二）展開引渡聽證會，會後決定將喬釋放。

報導提及，里爾亞早先認為，此舉雖只是初步決定，卻意味該國將不會按照中方要求引渡喬，並分析近日大批香港民眾上街反送中，可能也對瑞典方面的相關決定產生影響。

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