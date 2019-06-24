天壤之別！芝加哥富社區與窮社區居民 預期壽命差30年

2019-06-24 23:44

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約大學人口健康系近期分析發現，相距僅13公里的芝加哥斯崔特維爾區（Streeterville）與恩格伍德區（Englewood）堪稱是全美預期壽命落差最大的鄰近社區，以白人居多的斯崔特維爾，居民預期可活到90歲，而幾乎清一色是黑人的恩格伍德，其居民的預期壽命僅60歲。

該系主任古爾維齊（Marc Gourevitch）說，「有個逐漸被了解的概念是：你的郵遞區號與健康的關係與你的遺傳密碼一樣多」，「另一個思考方式是，你的郵遞區號不應來決定是否你能看到孫輩出世，就某種程度而言，這是我看到這類數據的感受。這令人十分震驚」。

英國衛報報導，這2社區的預期壽命落差有其社會經濟因素。斯崔特維爾座落有西北大學、麗思—卡爾頓酒店以及3家醫院，居民1年的收入中位數（median income）近10萬美元（台幣314萬元），然而恩格伍德的居民則為該數目的4分之1。逾80%的斯崔特維爾居民有大專以上學歷，恩格伍德則僅有8.2%。

暴力與精神創傷也進駐恩格伍德。從小生活在該社區的27歲女子拉夏德（Michelle Rashad）在69街一處地方站定說：「就是這裡，我14歲的朋友遇害」，「她準備去學校時，1顆流彈穿越窗戶打中她，而我還必須行經那個街區」。她說：「我們必須一再走過這些令人痛苦的景況，在人行道上你目睹斑斑血跡或人們鮮血直流，而你必須上學、上班。」

根據芝加哥論壇報（Chicago Tribune），恩格伍德一直是芝加哥最充斥暴力的社區，在2000至2017年之間，該處發生逾4800起槍擊案。設在恩格伍德的非營利機構「I Grow Chicago」共同執行長沃格爾（Erin Vogel）指出，該組織接觸的兒童中，有認識的人命喪於槍擊暴力，以及在家時聽過槍聲者達100%，「其中93%實際上親眼看到槍擊案」，她說，她有一個剛過15歲生日的個案，在他13歲時，5名朋友被殺害，他目睹其中2人遇害。

暴力造成預期壽命與健康上的後果，然而健康上的不平等也驅動暴力。以鉛中毒為例，數十年來，恩格伍德是全美住宅區鉛污染率最高的社區，研究顯示兒童鉛中毒與衝動、侵略傾向有關。拉夏德感嘆：「只因為你住的地方，以及太窮，無法搬遷他處而招致不可逆轉的腦損傷？這並不公平！」

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