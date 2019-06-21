習金會談朝鮮半島問題 金正恩：願保持耐心

2019-06-21 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平近日與北韓領導人金正恩展開習金會，雙方關係友好，北韓也似乎在朝鮮半島問題上釋出善意。

《韓聯社》報導，中國領導人習近平20日與北韓領導人金正恩舉行會談，據雙邊媒體指出，兩人會談舉辦於平壤錦繡山迎賓館，會談中就朝鮮半島等國際與地緣政治問題進行討論。雙方認為，深入發展雙邊關係，符合兩國共同利益，有利於地區和平。

報導指出，金正恩在會談中表示，北韓願意保持耐心，在朝鮮半島上推動對話。習近平則指出，中國願為北韓解決自身安全和發展問題上提供協助。

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