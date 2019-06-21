孟宏偉認收千萬 專家舉2理由質疑他「被收賄」

2019-06-21 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席孟宏偉去年9月底返國時「被失蹤」，孟妻透過媒體向國際社會求救引發關注，中國政府隔月聲稱孟涉貪正依法查處，全案本月20日在天津市第一中級人民法院開庭審理，針對檢方稱其收受人民幣1446萬餘元（約新台幣6503萬元），孟宏偉當庭認罪。對此，多名中國學者均認為，孟涉貪金額遠低於同等級貪官，讓本案的真實性再引人疑竇。

孟宏偉受賄一案20日在天津開庭審理，中國官媒《人民日報》稱，中國公安部原黨委委員、副部長、中國海警局原局長孟宏偉在2005至2017年利用職務、職權之便，及「地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為」，替有關單位、個人在企業經營、職務晉升等提供協助，並收受相關人士給予之財物，合計人民幣1446萬餘元。

美國《自由亞洲電台》引述多名學者、維權人士的說法指出，孟宏偉身為公安部副部長，且又受國家栽培出任國際刑警組織主席，位高權重，但相較以往許多職位很低的官員每每被揭發受賄數千萬至上億元人民幣，孟遭報受賄的金額簡直低得離譜，有專家認為「如果他真的受賄，應該不會是這個數字，可能有其他隱情」。

另一名不願具名的中國獨立學者宋先生則直言，相較其他案例，孟宏偉簡直就是一名「清官」，他認為，孟案凸顯中國國家主席習近平領導下的中共高層大量執行選擇性反腐，已可被視為派系之爭的表現，其政治作用遠高於打擊貪官的實質意義。

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