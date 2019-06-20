宣揚主權？中國在南海爭議島部署4架戰鬥機

2019-06-20 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕美媒報導，中國已在有主權爭議的伍迪島（中國則稱「永興島」）部署至少4架的J-10戰鬥機，這是自2017年以來，首度在當地看到的戰鬥機。

據《CNN》報導，《ImageSat International》19日首度在中國南海的西沙群島島嶼發現中共製造的J-10戰鬥機，南海情勢依然緊張，且時值G20高峰會、中國國家主席習近平即將會晤美國總統川普的前夕。

分析師表示，透過衛星影像，他認為戰鬥機在該島上已長達10天；前澳洲皇家空軍軍官雷頓（Peter Layton）表示，中國的目的就是為了獲得外界的注意，否則這些戰鬥機會停放在機庫中。

美國太平洋司令部聯合情報中心的前主任舒司特（Stephan Schuster）表示，J-10戰鬥機的作戰範圍約為500英里（740公里），可以到達大部分南海地區，他們可隨時根據情況或需要，把空中力量擴及至南海，而此舉是為了宣揚「伍迪島」是中國的領土，他們可以隨時將軍用飛機放在那裡。另外，他觀察到這4架戰鬥機都沒有外部油箱，代表會在島上加油，可能計畫在島上待上一段時間。

雖然我國和越南都聲明對西沙群島的主權，但1974年中國便佔領該島，驅逐南越駐軍。中國曾在2016年表示，保留在南海劃定防空識別區（ADIZ）的權利，意即飛行器若是進入該防空識別區內，須告知北京。根據亞洲海事透明倡議組織（AMTI）2017年的報告指出，中國積極在建設伍迪島，建造了20個機庫、部署地對空飛彈，升級該島的設施，以加強北京對南海的控制。

中國外交部發言人陸慷聲稱，南海諸島是中國的領土，任何軍事活動都是正常的訓練，各方不該過度解讀。

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