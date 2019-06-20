港人自製「反送中」動畫表訴求 網友狂推：帥到爆！好感動

2019-06-20 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕百萬港人走上街頭的「反送中」遊行受到全球矚目，讓香港特首林鄭月娥日前不得不出面道歉，但儘管已經道歉，對於是否「撤回」《逃犯條例》修法，林鄭還是沒有給出肯定的答案。對此，民陣已正在籌備「七一遊行」；民間也有一群網友製作「反送中」動畫表達訴求，動畫才剛分享引起萬人回響。

香港「Stand News 立場新聞」今日下午分享了這段「反送中」短片，表示是一群熱愛香港的創作人，連夜炮製動畫，向政府重申五大訴求，並強調在未爭取到五項訴求前，香港人將「不撤不散」。

精心製作的動畫中，作者使用了一幕幕震撼的畫面、有張力的音樂，以及模仿大聲公的聲音作為口白，並以中、英兩種字幕，精簡地表達了五項訴求：

一、全面撤回送中

二、反對定性暴動

三、釋放抗爭者 撤銷所有控罪

四、追究濫權警察暴行

五、林鄭下台

影片最後更表示，在未爭取到五項訴求前，香港人將「不撤不散」。

影片發布不到4小時，就有1萬5000多人按讚，超過1萬2000次分享。網友紛紛留言表示「可以參選奧斯卡最佳動畫短片嗎？好猛」、「看到最後...好感動」、「希望快出多國語言版」、「好過政府的宣傳片」、「世界級動畫」、「帥到爆」、「好高質！」

影音請見《立場新聞》粉專 （請注意影片音量）

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