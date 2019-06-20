印媒爆料 中國在西藏部署「氣球雷達」監視印度

2019-06-20 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕印媒揭露，中國在西藏部署「氣球雷達」（balloon-borne radar）監視印度，已對該國首都新德里構成威脅，印媒還特別公開衛星影像。

印媒《The Print》報導，浮空器（Aerostat）又稱浮升器，是一種靠較輕氣體產生的浮力而浮起的航空器，浮升器通常包括自由氣球、繫留氣球及飛艇。而繫留氣球雷達系統（TARS）將雷達或其他氣象儀器放置在氣球上，以擴大視野，剛開始由美國開發，用於監視地面上有無非法販毒。

中國首次用氣球傳遞訊息是孔明燈（就是現在的天燈），當時用於傳遞軍事訊號、秘密訊息；中國在1990年代對浮空器產生興趣，不過直到2010、2011年才收到俄國公司的3大繫留浮空器系統，這批浮空器可以升到5000公尺高空。

《The Print》指出，目前已確定至少6個中國部署浮空器的位置，其中有一處位於荊門；有個名為「BNST-KT-02」、長100公尺，直徑30公尺的浮空器，聽說部署在青海的阿拉善盟，重達13公噸，漂浮高度最高可達7000公尺。其中還有2個位在印度對面的西藏，用來監視印度。

據傳，現在中國科學家正在研發一系列的平流層飛艇，未來這些飛艇將協助中國當局進行地球觀測、海上監測和通訊訊號中繼站。中國科學技術協會（CAST）還聲稱，以後飛艇能在20至50公里的高空進行平流層的長期作戰。

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