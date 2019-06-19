反送中》6/12救護員公開指控：警察把示威傷者拖下救護車

2019-06-19 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕6月12日香港警方以武力鎮壓示威群眾，在香港醫管局的紀錄中，衝突至少造成80人受傷。當時在抗爭現場的救護員今日透過公開信指控，警方將1名「傷痕累累、呼吸困難」的年輕傷者拖下救護車，並且要求醫護人員，「不要擋住我的作業」。

擁有128萬人點讚的臉書粉絲專頁「100毛」創辦人林日曦今日發佈，6月12日在夏愨道抗爭現場當班的救護員傳給他的公開信。該救護員在信中先為身份尷尬不能實名發表道歉，但仍希望透過林日曦，將這件發生在鏡頭外的事，公開給所有人知道。

據公開信，該救護員當時正忙著把1名「傷痕累累、呼吸困難」的年輕傷者送上救護車，不過，1位全副武裝的警員突然衝上救護車，堅持要將該名準備送往醫院的傷者拉下車。救護員說，雖然他的主管曾試著向員警溝通，不過警員仍堅持要將傷者拖下車，並要求救護員「不要擋住我的作業」，隨後便把傷者押走。

該救護員說，當下救護員們完全不知道該如何反應，最後主管指示，所有人退回安全地方待命。醫護人員表示，救護員沒有任何執法權力，在衝突現場只能按警方指示，才能進行工作。

這名救護員指出：「這一幕雖然未有出現在任何媒體當中，但卻深深印在我腦中。而且這個畫面亦完全解釋警察根本在整個過程中均沒有當示威者是人，他們不顧一切，只求將示威者受到最大的傷害及侮辱，亦不顧其他部門的要求。」

林日曦明確表示，昨（18）晚他收到這封投書，沒有查證真偽，可能是真的也可能是假的，就給讀者自行判斷。另外，他也指出，行政長官林鄭月娥要求市民對執法有爭議的員警循正常管道投訴，不過。當天大部分的武裝警察制服上就沒有編號，況且，又如何能要求救護員在執行緊急救護的期間，碰到這種情況還能夠抄警員編號？

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