反送中》警闖醫院逮人 議員爆：就醫電腦系統直通警方

2019-06-19 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港醫界立法會議員陳沛然日前接獲醫界投訴指控，香港醫管局與香港警方的電腦系統居然相通，警方能直接獲得就醫示威者的資料，火速到醫院逮人。而香港醫管局與保安局都否認這項指控，陳沛然今日再舉政府公開資料證實，「醫管局的電腦系統和警務處的電腦系統是相連的」。

香港警務處處長盧偉聰在6月13日記者會上回應記者對於警方線索的提問時，聲稱「我們剛好知道他們在醫院」。醫管局發言人6月17日發出聲明表示，醫管局沒有將資料給與警方，警方也無權登入相關系統。

陳沛然今日在立法會大會上質詢，警方與醫管局電腦系統是否相連？保安局局長李家超否認。陳沛然再舉證，根據立法會文件及醫管局公開資料，兩者之間不但相連，而且相連的程式就是「MIIDSS」。對此，李家超要陳沛然去問醫管局。

根據陳沛然今日在「立場新聞」發布的公開信，依立法會保安事務委員會2008年5月6日的會議文件，「MIIDSS」在1990年購置，當局利用該系統辯認嚴重和複雜罪案的受害者，以及在重大災難事故發生後，使用該系統協助傷亡調查及辨認死難者。

陳沛然指出，在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發期間，該系統發揮了「難以替代」的功能，而現行的系統是2016年1月31日推出的第3代系統。

陳沛然指出，在醫管局的「急症室資訊系統」（AEIS）中，有「災難案件列表」的警察專用版面，在「Disaster/Group Incident」一欄中，有「Mass gathering-Mass gathering outside Legco」的標籤，醫管局總部6月12日早上9點53分，以電子郵件及傳真向部分前線同仁發出的指令中，就有「Mass gathering-Mass gathering outside Legco」的標籤。

陳沛然表示：「如果醫管局的電腦系統和警務處的電腦系統是相連的（頭盔模式：我只說是『如果』），根本警方不需要登入AEIS系統、不需要列印、不需要將病人資料交予。」而「MIIDSS」第3代系統，覆蓋範圍達28個警察轄區的108部工作站。陳沛然最後表示：「又再接近真相多一點。」

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