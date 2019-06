公開場合抽搐顫抖 梅克爾：喝3杯水後好多了

2019-06-19 07:21

〔即時新聞/綜合報導〕德國總理梅克爾(Angela Merkel)18日中午迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)時,突然出現疑似身體不適的狀況,當時只見她身體明顯顫抖、晃動不止,之後她在聯合記者會則表示,後來在喝了3杯水後已感覺好多了。

外媒消息指出,下月將滿65歲的梅克爾,18日中午在柏林以軍禮歡迎訪德的澤倫斯基,但兩人在聽國歌演奏時,梅克爾疑似身體不適,身體搖搖晃晃、看似有些站不住。當時氣溫為攝氏30度,在國歌演奏完後,梅克爾與澤倫斯基則快步走入首相府內進行會談。

事後梅克爾舉行聯合記者會時透露,她後來喝了3杯水之後,感覺已經好多了,並稱自己「顯然很需要、現在狀況很好」,澤倫斯基則開玩笑說,必要時會出手相救,「她就站在我旁邊,絕對安全」。外媒報導指,此前梅克爾並未傳出有任何健康問題,但有部分媒體報導提到,梅克爾數年前拜訪墨西哥時,也曾在大熱天時突然身體顫抖,當時對外的說法是梅克爾在高溫下脫水了。

梅克爾也提及,在俄羅斯將克里米亞歸還烏克蘭前,西方不會取消對俄國的制裁措施。

