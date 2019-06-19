公開場合抽搐顫抖 梅克爾：喝3杯水後好多了

2019-06-19 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）18日中午迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時，突然出現疑似身體不適的狀況，當時只見她身體明顯顫抖、晃動不止，之後她在聯合記者會則表示，後來在喝了3杯水後已感覺好多了。

外媒消息指出，下月將滿65歲的梅克爾，18日中午在柏林以軍禮歡迎訪德的澤倫斯基，但兩人在聽國歌演奏時，梅克爾疑似身體不適，身體搖搖晃晃、看似有些站不住。當時氣溫為攝氏30度，在國歌演奏完後，梅克爾與澤倫斯基則快步走入首相府內進行會談。

事後梅克爾舉行聯合記者會時透露，她後來喝了3杯水之後，感覺已經好多了，並稱自己「顯然很需要、現在狀況很好」，澤倫斯基則開玩笑說，必要時會出手相救，「她就站在我旁邊，絕對安全」。外媒報導指，此前梅克爾並未傳出有任何健康問題，但有部分媒體報導提到，梅克爾數年前拜訪墨西哥時，也曾在大熱天時突然身體顫抖，當時對外的說法是梅克爾在高溫下脫水了。

梅克爾也提及，在俄羅斯將克里米亞歸還烏克蘭前，西方不會取消對俄國的制裁措施。

Fears for #Merkel’s health after she violently shakes while meeting Ukrainian president https://t.co/XW9nzoJcVi pic.twitter.com/LGJBNBbAfw — RT （@RT_com） 2019年6月18日

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