反送中》又在推託！ 林鄭：我不是權威、沒說12日是暴動

2019-06-18 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午，香港特首林鄭月娥在記者會上公開向全港市民致歉。被追問是否會按照示威者要求，取消12日遊行的「暴動」定性時，林鄭月娥表示她不是權威人士，對集會的定性都來自警務處。香港市民不接受，認為林鄭月娥又在推卸責任，直轟她是「無腦特首」。

綜合港媒報導，林鄭月娥12日曾透過影片發表談話，將當天的遊行定義為妄顧法紀、有組織的「暴動行為」。但隨著香港市民爆發怒火，林鄭月娥今天在記者會上改口，稱她當時是按照警務處的說法，認為有責任告訴市民，政府不接受任何暴動行為，才會那麼說。

林鄭月娥多次引用昨晚香港警務處處長盧偉聰受訪時的說法，稱「暴動」一詞只是形容部分人的行為，政府從來沒有將12日遊行的示威者定義為「暴徒」，尤其是學生。林鄭月娥稱，大部分沒有使用暴力的和平示威者不會被以「暴動罪」起訴，民眾無需感到憂慮。

但林鄭月娥也強調，如果警方有足夠證據證明某人使用暴力，就會採取適當行動，至於具體如何執行，則交由執法部門及律政司處理。

記者會上有記者問到，香港法院曾在2016年年初旺角騷亂相關案件中裁定，只要是身在現場的人，不管是不是示威者，或只是在現場跑動，都可以被裁定暴動罪成並判刑。記者批林鄭月娥說法前後不一，並問林鄭月娥會不會承諾不起訴12日的示威者。

林鄭月娥只是再次重申，她不是公眾集會定性的權威人士，對暴動的定義都來自警務處處長，拒絕正面回應。

民眾對港府已失去信任，香港市民William認為，林鄭月娥一直在推卸責任，把所有問題推給警務處，William狠批林鄭月娥是歷屆特首裡表現最差的，直轟她是「無腦特首」。

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