世界人口持續老化 聯合國：2050年將達97億

2019-06-18 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國17日公布報告指出，世界人口正在老化，全球人口將在2050年攀升到97億，估計2100年來到近110億的高峰，平均壽命也將從目前的72.6歲增加到77.1歲。

由聯合國秘書處經濟與社會事務部（UNDESA）組織編寫並發布的《2019年世界人口展望》報告指出，由於平均壽命延長和生育率下滑，世界人口正在老化，預估到2030年全球人口將從目前的77億攀升到85億，2050年則會增加到97億，甚至在2100年來到近110億的高峰。至於平均壽命方面，2050年時也將從目前的72.6歲增加到77.1歲。

聯合國人口部門主任威爾摩斯（John Wilmoth）指出，雖然2100年距今尚有數十年，因此預測結果並非百分百準確，但他也強調，「高峰遲早會發生」。主管聯合國經濟和社會事務的副秘書長劉振民則指出，人口成長速度最快的大多落在最貧窮的國家，人口成長也將對消弭貧窮、促進兩性平等、消除饑餓、發展醫療教育等目標帶來額外挑戰。

報告指出，預期未來30年的新增人口，會有半數集中在印度、奈吉利亞、巴基斯坦、剛果、衣索比亞、坦尚尼亞、印尼、埃及和美國等9個國家，印度也將在2027年前後取代中國成為世界第一人口大國，人口老齡化將給各國的社會保障系統帶來壓力，加大對醫療、教育的投入，才能為為經濟持續增長創造條件。

報告也提到，白俄羅斯、愛沙尼亞、德國、匈牙利、義大利、日本、俄羅斯、塞爾維亞和烏克蘭等國的死亡率均高於出生率，但移民湧入也抵銷了人口流失的問題。

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