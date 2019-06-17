英國金融時報：台、港是中國民主化的希望

2019-06-17 00:31

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國《金融時報》16日報導，中國極力抹去民眾對1989年六四民運的記憶，但香港卻是全中國唯一能紀念六四的地方，這份自由不僅對香港740萬市民至關重要，對中國本身的未來亦復如此。藉由幸運、堅持和國際社會的支持，台灣與香港也許能替未來一個更自由的中國守住希望，直到中國開始轉變。

該報導的作者、該報首席外交論述委員拉契曼（Gideon Rachman）寫道，香港扮演著守護中國記憶的角色，也是有朝一日一個更自由的中國，可以取代一黨專政現況的希望。他在北京認識幾個背景顯赫的家庭，每年六四都會帶小孩去香港，只是為了確保六四的記憶能代代傳承下去。

香港在全中國的獨特角色，使此次香港民眾針對香港政府欲修改把嫌犯移送至中國等地的「逃犯條例」（送中條例）的抗爭舉世矚目。若香港的自由能獲保障，將有助於在中國內部保存自由思想的喘息空間。這不只對港人，也對中國人民，甚至全世界都至關重要。

北京當局對香港加強施壓，乃中國內部的威權主義變本加厲的冰山一角。過去2年來，中國國家主席習近平的「習思想」已寫入中國憲法，國家主席的任期制也已廢除，恐讓他能終身統治中國。

拉契曼認為，香港的自由正遭受習近平統治的中國愈演愈烈的威權主義的威脅的想法，其佐證乃北京當局持續壓迫台灣的行徑，儘管中國向來主張擁有台灣的主權，但數十年來，中國不得不忍受台灣事實上的獨立狀態。

然而，過去一年來，北京當局已強化對台灣的壓力，在軍事及外交上雙管齊下。外界普遍推測，習近平已決心，他終將達成兩岸統一做為其歷史功績。

拉契曼寫道，所幸相較於香港，地緣和政治確保台灣更能與北京當局保持距離，台灣在政治與經濟上的成功，亦做為現代中國一個可能的（發展）模式，證明了華人社會也可以成為一個民主（社會），數百萬名曾造訪台港的中國觀光客中，有些必定會懷抱著政治自由及新聞自由的思想觀念回到中國。

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