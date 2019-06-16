美中貿易戰》中國官媒嗆美國 環時：已準備長期經濟戰

2019-06-16 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨報《人民日報》旗下《環球時報》16日表示，美國低估中國人民打貿易戰的意願，北京已準備好進行長期的經濟戰。

美、中自2018年開始關稅之爭，美國譴責中國侵犯他們的知識產權，並要求北京進行結構性改革，不過北京對上述指控一概否認，認為美國力阻中國的技術革新。《環球時報》16日的社論指出，中國不害怕美國的任何威脅或壓力，中國沒有選擇、也不會走上逃避之途，只會徹底面對、解決問題，直到最後一刻。

該社論還提及，任何人都不應「低估、貶低中國人民鋼鐵、堅韌的意志」，針對美中貿易戰談判中的主要原則、《求是》雜誌中的意識形態，中國不會讓步，因為「我們必須把創新和發展的主動權牢牢握在手中，加強對關鍵、核心技術領域的投資和研究，匯聚更多高價值人才、增進創新能力，擺脫核心技術的困境。」

《環時》總編輯胡錫進表示，該篇社論代表中國會進一步動員，以應對貿易戰的壓力。《求是》雜誌曾宣稱，美國消費者和企業從中國貿易中獲取巨大利益，貿易摩擦將對美國經濟造成嚴重的負面影響，高額關稅也增加了美國企業的製造成本，在經濟全球化的時代，貿易保護主義是毒藥，而不是萬能藥。

美國總統川普預計另外對價值3000億美元的中國輸美產品加徵關稅，美國貿易代表署（USTR）17日將展開7天聽證，聽取美國零售、製造業和其他相關業界的看法。此事意即川普最快要在7月2日後，才能祭出新一波加徵關稅措施。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法