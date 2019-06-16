中共迫使少數民族當「女間諜」 被問到這些問題要小心

2019-06-16 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕曾潛入新疆調查集中營的哈薩克公民記者阿札特（Erkin Azat）近日在香港採訪了一名「間諜」。該名隸屬「廣州反恐組」的受訪者表示，在廣州有5千至1萬名的女子，被迫從事與外國人接觸並收集情報的工作。受訪者在訪談中也揭露她們經常會刺探的問題。

根據阿札特在網路平台「Medium」所發布的文章，化名為「L」的維吾爾族女士向他表示，眾多像她這樣的女性，在受恐嚇後，要進行一個月的培訓，培訓結束後會被安排至阿拉伯公司或外國企業上班，每個星期回報週遭外國人的動向。

「L」表示，這份工作每個月有固定工資，若得到有價值的情報會另發獎金。由於工作性質，她們也必須會多種語言，組織也有提供專門的語言培訓班，教授英語、土耳其語、阿拉伯語、俄語等。另外，為了方便住宿，向她這樣的非漢族群體，組織會為其準備兩張身分證。

「L」表示，如果交涉對象是來自穆斯林國家的人，她們會戴上頭巾，使對方放下戒備，又由於身為維吾爾人，也不容易遭一般土耳其商人拒絕。「L」向阿札特表示，她們一般會詢問接觸對象的問題，大多有關「土耳其的東突成員信息，尤其是跟巴基斯坦、阿富汗有關係的，還有他們的經濟來源」。「L」指出，「如果有人突然問你話，說你這錢是怎麼來的？或者問其他人經濟來源，你就得要小心，那個是我們常問的問題。」

「L」表示，你不想做這份工作都不可能，當局會先給你安上莫須有的罪名，像是「藏毒」，然後再施以電極酷刑。「L」表示，她們會用「出賣肉體」的手段以獲取有價值的信息。 不過「L」也表示，自己已經厭倦了這種生活，「我想解脫」。

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