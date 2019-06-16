百萬港人迫港府緩《送中》被指美國及台灣是兩大關鍵

2019-06-16 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕在香港百萬民眾上街抗爭、1死多傷之後，香港政府終於宣佈「無限期暫緩」修訂《逃犯條例》（送中條例），香港民眾認為只是港府施行的「緩兵計」，今天下午依然上街抗爭，要求「撤回」條例修訂，但是，港府這項宣布也算是軟化，為何軟化？被分析指向中共高層權鬥，尤其是國際社會的強力奧援，可能重傷權貴在港資金，迫使港府暫緩《送中》進程。

《大紀元》分析，港府只是執行北京命令，但是，香港民眾的團結及反彈力道，都超乎北京預期，並有失控之虞，且正值美中貿易戰的關鍵時刻，國際社會大力奧援，都造成北京當局的沈重壓力。

在國際奧援中，美國及台灣是兩大關鍵因素，美國釋出信號，將中止《香港關係法》取消香港獨立關稅區優惠地位，使得香港的亞洲金融中心地位面臨一夕崩盤的沈重壓力，尤其香港是中企向海外籌資的渠道，更是眾多權貴籌資及洗錢管道，一旦被封，等於斬斷金脈，若是一意孤行，正在捲起的移民潮及撤資潮，直接將重挫香港及中國經濟，更危及即將到來的大阪G20峰會。

香港反送中牽動台灣總統大選神經

另外，香港這次反送中抗爭，在台灣引起重大迴響，對北京而言，等於更不利對港台選舉的操控，包括今年11月香港區議會選舉、及明年1月台灣總統選舉，尤其是台灣總統大選，若是香港不止血，可能激發更多台灣人抵制中共，等於反共候選人助選，不利於親共政黨候選人選戰，這對中共是無法忍受的逆襲。

而在內部問題，中共派系權鬥也在這場反送中抗爭中曝露，尤其是從港府「無限期暫緩」但不撤回的宣佈，「一看便知是『派系政治妥協』的結果」。

但是，這篇觀察文也分析，目前情況已經使得北京煞車難止血，甚至加速中南海權鬥或攤牌，「儘管北京試圖切割責任、將一切推給港府，而港府又荒謬地試圖將責任推給台灣以自保」，但事實上，這些推諉都難以欺瞞眾人之眼，這次反送中風暴最後可能要找替死鬼擋風暴。

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