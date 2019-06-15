法國再推古蹟樂透攢修繕費！知名薰衣草修道院列修復名單中

2019-06-15 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕為了籌措修復古蹟的經費，法國政府再度發行古蹟樂透及刮刮樂，收益將用於維護各地岌岌可危的古建物。修建名單中，最為人熟知的是普羅旺斯地區的一間古老修道院，每年薰衣草盛開時，總有大批旅客慕名而來。

綜合外媒報導，法國古蹟眾多，若要全部修繕，需要一筆龐大經費，法國政府無力負擔。因此去年法國首度發行古蹟樂透和刮刮樂，所得盈餘將用來修復各地古蹟。見成效良好，法國政府今年決定繼續推行。

樂透將於15日發行，一注3歐元（約新台幣106元）；刮刮樂則是預計9月2日推出，共有兩款，分別定價3歐元及15歐元（約新台幣531元）。去年古蹟刮刮樂平均中獎率約3分之1，雖然是法國歷年來售價最高的，但頭獎獎金最豐厚，為150萬歐元（約新台幣5317萬元）。

每張刮刮樂上都印有法國各地待修復的古蹟圖案，去年共發行了1200萬張，樂透則吸引了250萬人玩，最後約有2200萬歐元（約新台幣7億7994萬元）用於古蹟修復。

今年共有121座古蹟入選修繕名單，和去年相比，減少了幾乎一半。政府表示，修復目標減少，因此每個建物分配到的補助金會更多。政府以「具急迫性」、「建物狀況」和「修復後對當地經濟的影響」等作為選擇古蹟的標準。

入選的古蹟包括法國藝術家羅莎·邦賀故居（Château de By - Maison de Rosa Bonheur）、巴黎的蜂巢屋（La Ruche—Bâtiment Fernand Léger）和諾曼第地區的柯斯塔藍屋（Maison Bleue de Da Costa）等。

其中，台灣人最熟悉的應為普羅旺斯地區的瑟南克聖母修道院（Abbaye Notre-Dame de Sénanque）。這座修道院最有名的是建物後方的薰衣草田，是普羅旺斯最具代表性的畫面之一，每年約有20萬名遊客慕名而來。

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